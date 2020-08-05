Врач дала рекомендации страдающим гипертонией

Москва, 5 августа. Больные с хронической гипертонией должны регулярно принимать лекарства в соответствии с индивидуальными рекомендациями врачей. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Галина Холмогорова.

По ее словам, таким пациентам медикаментозное лечение необходимо не только в моменты повышения давления, а для того, чтобы этого не происходило.

«Гипертония — это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и «бросаются» на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо», — сказала Холмогорова в интервью «Звезде».

Специалист отметила, что сегодня для лечения гипертоников существует обширный и эффективный арсенал средств, но назначить их вправе только врач.

Эксперт предупредила, что у больных гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления». Может быть лишь целевой уровень, достичь которого можно только с помощью «аккуратного постоянного приема лекарств», подобранных индивидуально.

Холмогорова также пояснила, как при гипертонии следует правильно подниматься с кровати. Вставать резко не следует — это нужно делать постепенно, с удерживанием ног на постели и небольшой зарядкой.

«Потом нужно спустить ноги и тоже чуть-чуть подвигаться», — рекомендовала она.

Научный сотрудник уточнила, что подниматься следует, держась за спинку кровати или стула. Кроме того, гипертоникам требуется более долгий сон, продолжительностью примерно 10 часов.

Ранее медики назвали продукты, которые помогают поддерживать кровяное давление в норме. Как писала НСН, специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям утверждают, что гипертоникам нужно употреблять больше овощей и фруктов, а также больше двигаться.