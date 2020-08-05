В Госдуме оценили угрозы Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа. Во время своего выступления с посланием президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что если ситуация в стране обострится еще сильнее, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело». На громкие заявление отреагировали депутаты Госдумы РФ. В нижней палате посчитали слова Лукашенко не более, чем метафорой.

Как пояснил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, по его мнению, ничего обидного сказано не было. Лукашенко произнес лишь «голословные утверждения».

«Конечно, Россия ничего хорошего от дестабилизации ситуации в Белоруссии не получит, но и полыхать до Владивостока не станет. России выгодны взаимоотношения с Белоруссией, как с партнером и союзником, особенно в военно-политической сфере, где мы сильно продвинулись с ними», — цитирует Калашникова РБК.

В свою очередь первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий счел слова Лукашенко некорректными. Он считает, что слова белорусского лидера были произнесены для того, чтобы спасти свой рейтинг и сплотить гражданское общество перед мнимой внешней угрозой, которой почему-то стала Россия.