Бейрут, 5 августа. Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста.

По данным СМИ, общее количество пострадавших превысило четыре тысячи человек.

Мощный взрыв прогремел на складе в порту столицы Ливана вечером 4 августа, напоминает НСН. По данным местных властей, от взрыва пострадала примерно половина зданий Бейрута.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб рассказал, что причиной взрыва могло стать ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, которая лежала на складе более шести лет, пишет «Утро.ру». Дияб подчеркнул, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

В связи со взрывом Бейрут был объявлен районом бедствия. Кроме того, в городе ввели чрезвычайное положение. Как пишет «ФедералПресс», после трагедии в Ливане объявили трехдневный траур.