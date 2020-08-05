Названо условие для получения 20 тысяч рублей на детей в августе

Москва, 5 августа. Семьи, которые ранее не обращались за единовременными выплатами на детей, могут получить сразу 20 тысяч рублей в августе. На эту сумму могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет.

Напомним, июньская единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена семьям, в которых растут дети, родившиеся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. В июле по 10 тысяч рублей получали семьи с детьми от 0 до 16 лет.

Тем, кто подавал заявление на июньскую выплату, в июле деньги перечислили автоматически. Таким образом, семьи, которые еще не обратились за единовременным пособием, могут получить 20 тысяч рублей по одному заявлению.

Обратиться за июньской и июльской выплатой можно до 1 октября. Деньги выплачиваются на всех детей подходящего возраста, при этом доход семьи не учитывается.

Напомним, что семьи с детьми до трех лет получали по пять тысяч рублей в апреле, мае и июне. Июльская единовременная выплата им перечислялась автоматически. Таким образом, родители детей в возрасте до трех лет, которые ранее не подавали заявление, в августе могут получить 25 тысяч рублей. Оформить выплату можно на сайте госуслуг, в отделении Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Ранее от россиян поступила просьба продлить выплату в 10 тысяч рублей и на август. В Госдуме РФ поддержали эту инициативу.