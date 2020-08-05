Bloomberg сообщает об обысках ФБР в связанной с Коломойским компании

Вашингтон, 5 августа. Федеральное бюро расследований США прибыло с обысками в компанию Optima Management Group, деятельность которой связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Правоохранители провели операции в Кливленде и Майами. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Агенты ФБР прибыли по адресам, где располагаются офисы компании. Уточняется, что из зданий были конфискованы коробки, в которых находились документы. Компанию Optima связывают с частью международной схемы по выводу денег, организованной украинским олигархом.

Напомним, в настоящее время Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.

Федеральный суд в Кливленде изучает переводы крупных сумм из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Предположительно речь идет о сотнях миллионов долларов. Коломойский приобрел на эти средства отель на 484 номера в Кливленде, офисное здание в 21 этаж и несколько небоскребов.