Эксперты предупредили об опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Москва, 5 августа. Жители России в период самоизоляции стали проводить больше времени в Сети и смотреть фильмы и сериалы на пиратских сайтах. Эксперты рассказали, чем опасны такие киноресурсы, и объяснили, как можно защитить свое устройство от вредоносных программ.

Как сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, злоумышленники распространяют через пиратские сайты рекламные и вредоносные программы, добавляя их в файлы с названиями популярных шоу. Кроме того, используются известные бренды для проведения фишинговых атак.

«Среди зловредов встречаются различные троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, или красть пароли от онлайн-банкинга, а также программы-шпионы, с помощью которых можно получить доступ к информации на устройстве», — отметил Галов.

Консультант Центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Гон рассказал РИА Новости, что пиратские ресурсы могут запросить данные банковской карты или пароли от соцсетей якобы для оформления пробного периода. В этом случае пользователь может не только лишиться денег, но и столкнуться с вымогательством.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рекомендовал пользователям смотреть фильмы и сериалы только через официальные стриминговые сервисы, например, Netflix, а также устанавливать антивирус на все устройства. А техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков предупредил, что с пиратских сайтов ни в коем случае нельзя скачивать какие-либо файлы, заявленные как видео, документ или установщик Flash Player.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Просмотр контента на пиратских ресурсах означает, что вы можете поделиться с киберпреступниками своими персональными данными или, с большей долей вероятности, «поймать» какой-нибудь вредонос на свой девайс», — подчеркнул директор управления информтехнологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

Он призвал пользоваться легальными ресурсами и отметил, что стоимость подписки на некоторые стриминговые сервисы сейчас не превышает цену хорошей плитки шоколада.

Ранее об опасных последствиях использования пиратских сайтов рассказали в Роскачестве. Специалисты предупредили, что просмотр фильмов на нелегальных ресурсах может привести к потере персональных данных.