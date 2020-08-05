Подписчики предложили Ковтуну вернуться на российское ТВ

Киев, 5 августа. Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который был изгнан с российского телевидения журналистом Владимиром Соловьевым, продолжает публиковать в Facebook фотографии своего путешествия по Украине. В комментариях под снимками подписчики предлагают Ковтуну вернуться на российское ТВ. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

За последние несколько дней Ковтун успел побывать в Киеве, пожив в спа-отеле «Ривьера Золоче». Он также арендовал дом с камином, а через несколько дней отправился во Львов. При этом стоит отметить, что на телеэкранах политолог не появлялся с апреля.

В комментариях подписчики Ковтуна обсуждают не только его финансовое состояние и богатый по местным меркам отпуск, но и возможное возвращение на российское телевидение.

«Без московских харчей совсем похудел», «Скоро пригласят, а то скучно стало без звезды», «Слава, когда вернешься на российское телевидение?», «Слава, возвращайся на наши передачи, скучно без тебя», — пишут пользователи соцсети.

Сам Ковтун пока хранит молчание. Не спешат приглашать скандального политолога и российские телеканалы. Дело в том, что в конце марта Ковтун в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» во время обсуждения пандемии коронавируса и паники, связанной с ней, перешел на крик, после чего оскорбил одного из гостей программы, используя нецензурную лексику. Телеведущий выгнал эксперта из студии и потребовал, чтобы тот больше не появлялся в эфире.