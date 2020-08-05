Россияне назвали наиболее весомые причины для увольнения

Москва, 5 августа. 31% россиян считают веской причиной для ухода с работы отказ начальника повышать им зарплату. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования.

Также 15% опрошенных заявили, что для них поводом сменить рабочее место стало профессиональное выгорание и постоянный стресс. Чуть меньше, 13% респондентов пояснили, что поводом уволиться стало отсутствие карьерного роста.

10% и менее указали, что весомой причиной для смены работы является желание трудиться ближе к дому, уделять больше времени семье. Некоторые отметили, что хотели бы найти другую работу из-за конфликтов или переезда в другой город или страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Иначе ситуация обстоит с опросом, проведенным на тему поиска новой работы. Более половины, 54% опрошенных обращают внимание не только на зарплату, но и на рабочий график. 44% респондентов при выборе вакансии учитывают расстояние до дома.

Решающим фактором также является надежность компании, позитивные отзывы, возможность карьерного роста и учебы. При этом всего лишь 17% указали, что для них важно, чтобы зарплата была выше, чем на прежнем месте трудоустройства.

Напомним, ранее исследователи сайта «Работа.ру» заявили, что зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40–50%. Как отметили специалисты, водители в Москве и Подмосковье могут получать заработную плату около 79 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке за ту же работу работодатели готовы заплатить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — лишь немногим более 50 тысяч рублей.