Цена на золото в Японии обновила рекордный уровень

Токио, 5 августа. Котировки на золото в Японии вышли на самый высокий уровень за всю историю розничных продаж драгметалла в стране.

Определяющая уровень цен токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7 608 иен (72 доллара), что на 152 иены больше предыдущего рекорда, установленного накануне.

По оценкам информационного агентства Kyodo, спрос на золото растет на фоне нестабильности на мировых финансовых рынках с непредсказуемым поведением котировок ценных бумаг и государственных акций. Еще один фактор, повышающий спрос на металлический актив, состоит в ожидании инвесторами второй волны коронавируса.

По официальным прогнозам японских властей, сокращение ВВП страны к концу текущего года может составить 2,2%.

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