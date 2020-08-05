Эксперт оценил возможное влияние сети 5G на человеческий организм

Москва, 5 августа. Организм хорошо адаптируется к новым условиям окружающей среды, поэтому развитие сети 5G не должно сильно повлиять на человека. Вполне возможно, что мы просто привыкнем и перестанем замечать какое-либо изменение. Об этом сообщил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Эксперт также обратил внимание, что сама планета Земля имеет электромагнитное поле. Кроме того, если множество других излучений, которые влияют на человека. Например, солнечная радиация или электромагнитная обстановка, создаваемая смартфонами, Wi-Fi роутерами и прочими привычными для нас устройствами.

«О влиянии сетей 5G говорить еще достаточно рано, поскольку они еще не вошли в промышленную эксплуатацию, и пока все рассуждения по этому поводу носят только предположительный характер. Возможно использование 5G приведет к определенным изменениям, много исследований проводилось по этому поводу и споры о них не утихают», — цитирует Мохамеда Али агентство экономической информации «Прайм».

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров завил, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. При этом он заявил, что сперва необходимо развить сеть 5G на территории РФ. По его словам, для этого потребуется от одного года до трех лет.