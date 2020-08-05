Три ракеты «Протон-М» вернули с Байконура в Москву для ремонта

Москва, 5 августа. С космодрома Байконур на завод в Москву для ремонта доставлены три ракеты-носителя «Протон-М». Ранее в них были обнаружены бракованные детали.

При этом одна из ракет уже отремонтирована и была отправлена обратно на космодром. А в конце июля она успешно запустила телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ракета «Протон-М», оснащенная разгонным блоком «Экспресс», благополучно стартовала с космодрома «Байконур» 31 июля. Она вывела на орбиту спутники связи. Старт ракеты прошел с 200-й площадки космодрома. Отделение головного блока в составе разгонного блока и космических аппаратов прошло успешно.

Ранее запуск «Экспрессов» пришлось отложить из-за некачественных комплектующих. Согласно неофициальным данным, бракованными оказались болты, которые крепят трубопровод второй ступени ракеты.