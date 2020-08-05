Врачи предупредили о новом опасном детском заболевании

Москва, 5 августа. Агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний» США (CDC) предупредило о редком неврологическом заболевании, которое может привести к длительному параличу и смерти.

Речь идет об остром вялом миелите. Эта болезнь известна на протяжении десятилетий, но случаи заболевания были единичными до того момента, как в 2014 году в США пострадали сразу 120 детей. С тех пор растущее число случаев фиксируется каждый второй год в конце лета и осенью. В этом году миелит уже дал знать о себе, выявлено 16 заболевших детей, один из которых умер. Еще в 38 случаях диагноз уточняется.

Острый вялый миелит считается осложнением при вирусной инфекции, скорее всего, при заражении энтеровирусом D68, хотя врачи все еще затрудняются назвать точную его причину. Самый яркий симптом — мышечная слабость у детей. Если она развивается, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку паралич развивается в течение нескольких часов.

«Мы распространяем информацию о миелите по все стране, чтобы обучить всех врачей, особенно в организациях первичной медпомощи, распознавать болезнь, чтобы подготовить их к увеличению числа заболевших в этом году», — заявил директор CDC Роберт Редфилд.

Специалисты особенно обеспокоены тем, что родители заболевших детей могут откладывать визит к врачу из-за риска заражения коронавирусом. В данном случае счет идет на часы, только ранняя и агрессивная физиотерапия может помочь ребенку сохранить двигательные функции при миелите.