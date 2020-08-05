Раскрыты истории детских могил Ваганьковского кладбища

Москва, 5 августа. Журналист издания «Народные новости» рассказал об историях детских могил Ваганьковского кладбища.

Ваганьковское кладбище расположено в российской столице, оно было создано во время чумы и до сих пор хранит немало тайн. Мистические легенды рассказывают об обитающих здесь призраках и странных явлениях на некоторых могилах. Порой надгробные памятники хранят истории целых династий, но иногда рассказывают о судьбе родителей, потерявших любимых детей.

Так, на одном из участков кладбища похоронена девочка Серафима, прожившая всего 13 дней в июле 2013 года. Автор статьи предполагает, что она умерла в результате несчастного случая или болезни.

До сих пор украшают искусственными цветами могилу мальчика, умершего в 1959-м. Игорьку Святскому должно было исполниться семь лет, но неизвестные обстоятельства оборвали его жизнь в самом начале.

В течение десятилетий родные ухаживают и за могилой Леночки Марисенко, которая умерла, не дожив всего две недели до своего первого дня рождения. Девочка скончалась 64 года назад, но и сегодня ее могилка выглядит ухоженной.

О трагедии рассказывает памятник, установленной на могиле Марии Карповой и ее двухлетней дочери Анны. Мама с дочкой умерли в один день, 17 июля 1995 года. На могиле лежат свежие цветы, а это значит, что потеря все еще отдается незаживающей болью в сердцах их близких.