Экстрасенс раскрыла подробности громкого расставания Гордона с женой

Москва, 5 августа. Молодая любовница могла стать причиной развода журналиста Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой. К такому выводу пришла ясновидящая Дарья Миронова.

Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году, когда девушке было 20 лет. Александр и Ноза утверждали, что разница в возрасте не имеет значения. Стоит отметить, что за время совместной жизни у Гордона и Абдулвасиевой родились двое сыновей. В апреле 2020 года супруга телеведущего призналась, что устала от совместного времяпровождения с детьми и дискриминации. Женщина подала на развод.

Экстрасенс уверена, что Гордон уже нашел замену своей экс-супруге, однако он ее прячет от общественности.

«Что до Гордона, у него будет новая возлюбленная. Там тоже будет очень крупная разница в возрасте, но не 30 лет, а 17. Нужно учитывать, что у Гордона есть изменения в характере и склонность к алкоголю. Эти два фактора могут дальше влиять на его жизнь. Когда новая девушка должна будет понимать, что характер с возрастом портится», — цитирует Миронову издание iReactor.

Она также объяснила, что новая возлюбленная Александра Гордона должна принять во внимание то, что с возрастом мужчины «напоминают больших капризных мальчиков».

Напомним, первой супругой Александра Гордона была Мария Вердникова после расставания с которой телеведущий жил в гражданском браке с актрисой Наной Кикнадзе. Позднее Гордон женился второй раз, однако этот брак длился два года. В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине Щипиловой. Брак держался в секрете, только в конце марта 2012 года Гордон впервые появился на публике вместе с молодой женой.