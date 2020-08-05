Эшли Грэм обнажилась полностью для фото с новорожденным

Москва, 5 августа. Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась полностью обнаженной для цифровой версии журнала Elle.

В интервью изданию Грэм рассказала, как проходили ее роды. Она похвасталась, что рожала не в роддоме и не пользовалась обезболивающими препаратами, несмотря на продолжительные схватки.

«Признаться честно, я не подозревала, что это будет так больно!» — заявила модель.

Она назвала боль при родах «просто астрономической».

«Я прошла через шестичасовые «естественные» роды дома. После этого я почувствовала, что для меня нет ничего невозможного», — призналась Грэм.

По ее словам, во время беременности она «потеряла контакт» со своим телом, когда фигура слишком быстро менялась, а на животе появились растяжки, которые привели будущую мать в ужас. Сейчас модель гордится ими как «боевыми ранами», напоминающими о том, с какой задачей она справилась.

«То, как я выгляжу сейчас, напоминает мне, что все женщины — супергерои. И что наши тела предназначены именно для этого — становиться матерями. Это так прекрасно — рожать детей! Жаль, что я раньше этого не осознавала», — резюмировала она.

Своего первого ребенка Грэм родила в январе 2020 года. Отцом мальчика, получившего имя Исаак Менелик Джованни стал супруг модели Джастин Эрвин, с которым она вступила в брак 10 лет назад.