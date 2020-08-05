Ресторатор предложил запретить в России пиццу с ананасами

Москва, 5 июля. Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи заявил, что пицца с ананасом, которая вызывает вечные споры, не должна называться в России пиццей. Специалист утверждает, что для этого есть весьма весомые причины.

Как поясняет Дзомпи, данное блюдо на самом деле существует уже более 50 лет. Однако причиной двоякого отношения к нему стал нестандартный сладкий вкус. Итальянец считает, что для традиционной кухни гавайская пицца с ананасом неприемлема, поскольку в Италии принято есть соленую пиццу с моцареллой и помидорами.

«Ее можно назвать лепешка с ананасом и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях, надо запретить. Очень многие идут на поводу у клиентов, которые не знают, какой пицца должна быть и могут заказать такую, но итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры», — сказал Джулио Дзомпи в бесед с радио Sputnik.

Специалист считает, что подобные нетрадиционные блюда следует относить к авторским. Однако это все равно не позволяет пицце с ананасами называться пиццей.

«У авторских вариантов бывают варианты с определенными видами томатов, определенным видом анчоуса и что-то эксклюзивное. Но пицца с ананасом – это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно», — считает ресторатор.

Напомним, ранее в Москве перекрыли улицу Ильинка из-за пиццы. Еду забыли в подозрительной сумке посередине тротуара. Это стало поводом для беспокойства местных жителей и прибытия на место экстренных служб.