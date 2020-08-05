Арендатор «Фортуны» не планирует достраивать «Северный поток — 2»

Москва, 5 августа. Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», способной достроить «Северный поток — 2», не намерен принимать участие в реализации проекта.

Завершение работ по укладке газопровода в Балтийском море в рамках проекта «Северный поток — 2» возможно при использовании судна-трубоукладчика, работающего в сопровождении судна с системой динамического позиционирования. Такая система позволяет удерживать судно в одной позиции без применения якорей и швартовки. Одним из судов, способных завершить строительство «Северного потока — 2» является баржа «Фортуна» компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Второе — трубоукладчик «Академик Черский».

Как пишет РБК со ссылкой на представителя МРТС, компания «не намерена предоставлять баржу «Фортуна» для достройки газопровода «Северный поток — 2», ставшего мишенью американских санкций». В компании уточнили, что никогда не были собственником баржи, а арендуют ее для использования в других проектах.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Против его реализации активно выступают США, рассматривающие европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного природного газа, а также Украина, страны Прибалтики и некоторые другие европейские государства.

США в декабре ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, после чего швейцарская компания Allseas приостановила работы.