Расходы на содержание Госдумы и Совфеда предложено сократить на 1,9 млрд

Москва, 5 августа. В 2021-2023 годах расходы на содержание Государственной думы РФ и Совета Федерации должны быть значительно сокращены. С таким предложением выступило Министерство финансов.

В 2021 году на Госдуму планируется тратить меньше на 2,9%, что равняется 378 миллионам рублей. Таким образом содержание Госдумы уменьшится до 12,7 миллиарда рублей. На следующий год этот курс предложено сохранить, снизив расходы до 12,1 миллиарда. В 2023 году расходы на содержание Госдумы РФ должны вновь подняться до 12,4 миллиарда.

Расходы на Совфед Минфин также планирует уменьшить. В 2021 году на 217 миллионов рублей, в 2022 году — 338 миллионов, в 2023 году — 178 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Изменения коснутся и финансирования Счетной палаты. Так в 2021 году ее финансирование должно уменьшится до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году - до 4,83 миллиарда, в 2023 году — на до 4,92 миллиарда рублей.