Названы условия выплаты 10 тысяч рублей на детей в августе

Москва, 5 августа. Пенсионный фонд России с 5 августа начал производить единовременную выплату денежного пособия в размере 10 тысяч рублей на ребенка.

Выплата производится тем гражданам, кто имеет на нее право, но не получил пособие в предыдущие месяцы. Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены по указу президента РФ Владимира Путина в качестве одной из антикризисных мер на фоне пандемии коронавируса. Средства перечислялись семьям, подавшим соответствующее заявление, в июне и июле, но до сих пор остались те, до кого поддержка так и не дошла.

«Речь идет о семьях, которые недополучили выплаты, положенные им. Ни о каких новых речь не идет. То есть в августе никакой новой выплаты пока не планируется. У Пенсионного фонда такой информации нет», — пишет «Инфореактор» со ссылкой на отделение ПФР по Петербургу и Ленобласти.

Представители ведомства намерены найти семьи, проживающие в отдаленных районах, и оформить для них обе положенные единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Перечисление средств на счета получателей начнется с 5 августа.

«Сотрудники Пенсионного фонда будут выезжать на места. Выплаты можно получить до 1 октября. Если кто-то по каким-то причинам не успел их получить, появляется дополнительная возможность, речь идет именно об этом», — рассказали в ПФР.

Отметим, в общей сложности получателями единовременных выплат должны были стать российские семьи, в которых воспитываются 15 миллионов детей.

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