Личный фотограф Пугачевой показал фото молодого Крутого

Москва, 5 августа. Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин выложил редкое фото композитора Игоря Крутого со съемок клипа «Осень в Филадельфии».

На опубликованном в Instagram фотографа снимке Крутой сидит на диване, положив голову на плечо супруги, которая увлеченно говорит по телефону. По словам Родина, снимок сделан в Лос-Анджелесе во второй половине 90-х. В то время в США шла работа над фильмом о певце Михаиле Шуфутинском. Публикацию фото автор приурочил ко дню рождения композитора, который Крутой отметил 29 июля.

«Недавно Игорь Крутой отметил свой день рождения. Я поставил снятое мною фото Игоря Яковлевича с женой в Лос-Анджелесе. Это было в конце 90-х, когда я снимал кино о Шуфутинском, в частности, клип «Осень в Филадельфии», — написал фотограф.

Подписчики отметили, что фото в полной мере передает атмосферу и дух того времени. Отметим, Родин, работавший со многими российскими «звездами» и получивший неофициальное звание «личного фотографа Пугачевой», часто публикует в Сети уникальные снимки известных артистов.

В его Instagram можно увидеть молодого Пьера Ришара, Лолиту Милявскую. Филиппа Киркорова и других знаменитостей, снятых как во время выступлений, так и в неофициальной обстановке.