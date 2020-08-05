Испытавшие вакцину от COVID-19 добровольцы прошли последний осмотр

Москва, 5 августа. Добровольцы, испытавшие на себе действие отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, прошли последний осмотр. Все они чувствуют себя хорошо и уже вернулись к повседневной жизни, пояснил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Речь идет о добровольцах, которые получали вакцину дважды. Ранее сообщалось, что они должны явиться на осмотр спустя 42 дня после введения препарата.

«Все прошло в штатном режиме, чувствуют себя все нормально <…> Мы посмотрели безопасность, провели отбор проб, дальше уже центр Гамалеи оценит результаты <…> Добровольцы после выписки вернулись к привычной жизни», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Кроме того, ученые планируют сравнить выраженность иммунитета данной группы добровольцев, и тех, кто получал только одну прививку от COVID-19.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 27 июля начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. По его словам, если эта процедура пройдет в ближайшее время, именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной, и Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.