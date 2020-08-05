Появилось видео потасовки с украинской моделью Дарьей Кирилюк

Анкара, 5 августа. Драка с участием украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на курорте Чешме попала на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало турецкое издание Snob Magazin.

Журналисты размести ролик на своих аккаунтах в социальных сетях. На кадрах видна потасовка между людьми. В подписи также отмечается, что Кирилюк могла стать жертвой своего молодого человека, однако сама девушка в комментариях под роликом в Instagram опровергла данную информацию.

Она заявила, что у нее был «посттравматический» стресс после того, как ее избили охранники на пляже Момо. Вместе с тем, молодой человек топ-модели пытался ее успокоить.

Напомним, ранее сотрудники службы безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее друзей. Об этом девушка рассказала 3 августа своим подписчикам в Instagram. Она уточнила, что охранники напали на них во время отдыха. Причина потасовки неизвестна. Однако сама модель и ее друзья уже написали заявления в местную полицию.

После инцидента пляж Момо был закрыт на 15 дней. Кроме того, руководитель Министерства туризма Турции Нури Мехмет Эрсой осудил насилие и пообещал найти виновных.