Водонаева снялась в прозрачном платье без лифчика

Москва, 5 августа. Телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками с новой фотосессии. В подписи скандальная звезда порассуждала о пандемии коронавируса, однако многие ее подписчики обратили внимание на чересчур откровенный наряд.

Фотосессия прошла на одной из московских крыш. Водонаева одета в черные сапоги, темное пальто и короткое платье с ситцевым верхом. При этом звезда решила не надевать бюстгальтер, похваставшись перед подписчиками оголенной грудью. В подписи под фотографией она рассказала, что на днях ей удалось сдать тест на COVID-19 и антитела. Оба оказались отрицательны, поэтому ведущая вынуждена дальше носить маску в общественных местах.

«Надоело до чертей, если честно. И вроде бы уже выработалась автоматическая привычка — брать с собой этот «намордник», но все это жутко неудобно, жарко, некрасиво», — пожаловалась Водонаева.

В комментариях подписчики рассказали о том, носят ли они маски в общественных местах. При этом многие из них не стали рассуждать на отвлеченные темы и обратили внимание на слишком вызывающий наряд телеведущей.

«Смело», «Вау! Шикарный наряд!», «Очень сексуальная», «Аленка, на соски хоть маску бы надела», — пишут подписчики.

Напомним, ранее Водонаева вошла в топ-10 самых сексуальных российских звезд, снявшихся для Playboy. Рассказывая о съемках, она подчеркивала, что на площадке были только фотограф с женой-стилистом, а также директор телеведущей. Пользователи соцсетей всегда в восторге от ее «пикантных» фотографий.