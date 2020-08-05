Блогер из Таджикистана найден мертвым в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Уроженец Таджикистана, 22-летний ЛГБТ-блогер, был найден мертвым в квартире своего 45-летнего знакомого.

Во время допроса приятель погибшего рассказал следователям, что тот пришел к нему вечером 1 августа, чтобы одолжить денег, после чего остался ночевать. Хозяин квартиры предложил гостю спальню, а сам ушел в детскую. Утром он обнаружил, что блогер лежит лицом вниз и не подает признаков жизни. По словам мужчины, в квартире никого, кроме них двоих не было, в интимную близость с гостем он не вступал.

Правоохранители рассматривают другую версию случившегося. Они полагают, что хозяин квартиры и его гость устроили застолье, в ходе которого уроженец Таджикистана начал проявлять интерес к мужчине. В результате разгорелся конфликт, блогер был избит и задушен. Когда вероятный убийца проспался и осознал содеянное, он позвонил в полицию.

Журналисты «Пятого канала» пообщались с соседями погибшего, проживавшего со своей бабушкой. Жильцы назвали квартиру блогера «криминальной». По их словам, там часто происходили драки, скандалы и пьянки, а 22-летний парень и его гости, в основном — молодые люди, нередко хулиганили.

«Нам и глазок замазывали, и сигарету вставляли. Боремся с тем, что они курят. Убирали баночки и говорили им, а когда говоришь — постоянно скандал и оскорбления», — рассказала соседка.

К расследованию инцидента подключился Следственный комитет, подробности случившегося устанавливаются.