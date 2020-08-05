Россияне могут получить выплату в 15 тыс. рублей в августе

Москва, 5 августа. Государство компенсирует малому и среднему бизнесу, в том числе индивидуальным предпринимателям, расходы на проведение мероприятий по профилактике COVID-19.

Подав заявку в Федеральную налоговую службу, в течение трех дней представители бизнеса получат субсидию, состоящую из двух частей. Первая — фиксированная единоразовая выплата в 15 тыс. рублей. Вторая зависит от штата сотрудников и составляет по 6 500 рублей на каждого работника.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, предприятия при работе должны соблюдать некоторые правила. В частности, контактирующих с клиентами сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Ранее экономист Константин Селянин заявил, что выплаты семьям с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в качестве поддержки во время пандемии, нужно продлить до конца 2020 года, но не всем, поскольку государство не сможет тратить на эти цели ежемесячно 270 млрд рублей. Экономист предлагает платить «точечно» — многодетным семьям и тем, в которых доход составляет меньше какой-то конкретной суммы.

При этом он добавил, что прямые выплаты семьям стали самой эффективной мерой поддержки в период пандемии.