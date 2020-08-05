Экономист предложил продлить выплаты для семей с детьми в РФ до конца года

Москва, 5 августа. Выплаты семьям с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, нужно продлить до конца 2020 года, но не всем. Об этом заявил экономист Константин Селянин.

В беседе с URA.RU Селянин выразил мнение, что выплаты семьям с детьми необходимо сохранить, но при этом ввести некоторые ограничения, поскольку государство не сможет тратить на эти цели ежемесячно 270 млрд рублей.

«Нужно подходить точечно — платить многодетным семьям и тем, в которых доход составляет меньше какой-то конкретной суммы. Делать это стоит хотя бы до конца года», — заявил экономист.

При этом он добавил, что прямые выплаты семьям стали самой эффективной мерой поддержки в период пандемии. Говоря о мерах поддержки населения, экономист отметил, что «выплаты по безработице стоит приравнять к МРОТу», а также продлить кредитные каникулы.

Напомним, выплаты на детей были введены указом президента РФ в качестве одной из антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ готовят пособие на детей, которое должно помочь родителям приобрести необходимые школьные принадлежности. Получить финансовую помощь смогут находящиеся в трудном финансовом положении семьи, а также семьи, в которых безработными оказались один или оба родителя.

В России уже существуют похожие программы поддержки испытывающих финансовые затруднения граждан. Но деньги на покупку обуви, одежды и канцелярских принадлежностей для школьников по ним не выделяются. Новый проект выплат нацелен на помощь в приобретении именно этих вещей.