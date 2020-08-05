Бейрут объявлен районом бедствия, введен двухнедельный режим ЧП

Бейрут, 5 августа. Президент Ливана Мишель Аун объявил Бейрут районом бедствия после мощного взрыва в морском порту. По итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) Ливана, которые прошло под его председательством, он принял решение ввести в городе на две недели режим чрезвычайного положения.

«Совет обороны принял решение объявить Бейрут районом бедствия и ввести в городе с 4 по 18 августа режим чрезвычайного положения», — говорится в документе, распространенном пресс-службой главы государства.

Кроме того, ВСО создаст особую комиссию, которая должна будет начать расследование этого происшествия и подготовить доклад в течение пяти дней. Как заявил ранее премьер-министр Хасан Диаб, все виновные в произошедшей трагедии будут привлечены к ответственно и понесут заслуженное наказание.

«Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2 750 тонн нитрата аммония, и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер», — заявил он.

Диаб добавил, что правительство предпримет все усилия для спасения людей и поисков погибших под обломками.

Данные о погибших меняются стремительно и преимущественно в худшую сторону. По последним данным, более 50 человек погибли в результате взрыва в Бейруте, еще свыше 2500 ранены. Сейчас в порту работают несколько пожарных бригад, вертолетные расчеты тушат пожары с воздуха. Сообщается, что сила взрыва была сопоставима с 4,5—балльным землетрясением.