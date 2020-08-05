Актриса обвинила власти Украины в равнодушии к культуре

Киев, 5 августа. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что творческие коллективы страны вынуждены выживать самостоятельно, без минимальной помощи со стороны государства.

По словам Егоровой, «государство в культурной жизни отсутствует», а чиновники от культуры занимаются лишь тем, что «распиливают и откатывают» бюджетные средства.

«Не удивлюсь, если скоро и театры распродадут, а артистов вышвырнут на улицу. Все чаще вспоминаю театральную присказку: «Театр был бы прекрасным местом для работы, если бы еще этих актеров не было», — сказала актриса.

По ее словам, все попытки внедрения онлайн-театров обречены на провал, поскольку нет никакой альтернативы живому общению актера и зрителя в театральной атмосфере с соответствующим настроением. Егорова подчеркнула, что человеку нужны реальные люди. Она также раскритиковала требования к медийным продуктам на Украине, указав, что поддержка гарантирована политическим шоу и программам, «промывающим сознание».

«Просто все будет дешевле и потеряет в качестве, а нас будут убеждать, что так теперь модно. Словом, «чем хуже, тем лучше», — подытожила актриса.

Ранее СМИ сообщили, что националистические движения на Украине финансируются из госбюджета через получение грантов от министерства культура на «патриотическое» воспитание молодежи.