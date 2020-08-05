Молодым семьям в РФ напомнили, как оформить госвыплату на улучшение жилья

Москва, 5 августа. Молодые семьи в России могут рассчитывать на социальную выплату для улучшения жилищных условий. Благодаря помощи государства, семьи без детей могут получить 30%, а с детьми — 35% от расчетной стоимости жилья.

В России государство выделяет средства на оплату первоначального взноса, погашение ипотеки или покупку жилья без кредита. Чтобы получить соцвыплату, семья должна соответствовать нескольким требованиям. В частности, обоим супругам должно быть не больше 35 лет, при отсутствии детей брак должен быть официально зарегистрирован, семья нуждается в улучшении жилищных условий, у семьи есть собственные сбережения, чтобы оплатить оставшуюся часть жилья или взять ипотеку и вносить платежи по кредиту.

Кроме того, жилье нельзя покупать у близких родственников. Еще одно условие — семья может воспользоваться программой только один раз.

С 1 августа условия программы несколько изменились. Теперь средства от господдержки можно направить, к примеру, на оплату жилья по договору уступки права требования или на погашение ипотеки по договору рефинансирования.

Кроме того, теперь в программе нет условия об обязательной принадлежности жилья к экономклассу. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах.

Ранее сообщалось, что инвалиды и дети-инвалиды смогут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) автоматически. Согласно приказу Минтруда, ЕДВ назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме: подавать заявление на оформление выплаты лично больше не нужно, территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно.

Теперь ПФР назначает ЕДВ, основываясь на данных Федерального реестра инвалидов. После признания человека инвалидом, выплата будет назначена в течение десяти дней после этого. Уведомление придет в личный кабинет на сайте «Госуслуги» или на электронную почту и в СМС.