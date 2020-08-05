Консула Украины возмутило, что Черногория открыла границу с РФ

Подгорица, 5 августа. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для российских туристов. По его словам, это «дискриминация украинцев».

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал возмущенный дипломат в своем Facebook.

Шматов отметил, что открытие границ Черногории для граждан РФ было лишь «вопросом времени и экономической целесообразности». Но, в то же время, он назвал подобный подход «дискриминационными условиями» для украинцев.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории постановил включить Россию и Азербайджан в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.

С лета в Черногории действовали условия въезда для иностранцев. Согласно правилам, гражданам государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, выезд закрыт. Затем совет определил список «зеленых стран», куда вошла большая часть государств Европейского союза и еще около 40 стран, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 71 часа.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.