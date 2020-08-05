Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой

Вашингтон, 5 августа. Американские генералы считают, что в Бейруте взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп положительно ответил на вопрос, считает ли он, что взрыв в столице Ливана произошел в результате атаки, а не несчастного случая.

«Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <…> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что «США готовы помочь Ливану».

«У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь», — отметил американский президент.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет. Он подчеркнул, что не успокоится, пока не найдет виновного. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет найти виновных и назвать точную причину трагедии.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 73 человека, пострадали более 3,7 тыс.