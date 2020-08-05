Эксперт назвал условие наступления Украины в Донбассе

Москва, 5 августа. Военный эксперт Владимир Орлов назвал условие, при котором Украина может начать полномасштабное наступление в Донбассе.

По словам Орлова, Киев решится на серьезную атаку в Донбассе, если на Украине появится политик, похожий на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, инициировавшего нападение на Южную Осетию в 2008 году.

«Чтобы Украина решилась на вторжение, в Киеве должен появиться свой Михаил Саакашвили», — заявил эксперт.

Орлов оценил вероятность наступления украинской армии в регионе как «очень низкую». По его словам, в сложившейся неблагоприятной для Киева ситуации власти Украины едва ли отдадут приказ о наступлении на Донецкую и Луганскую народные республики.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», которая переросла в полномасштабный братоубийственный конфликт. Попытки мирного урегулирования ситуации предпринимаются на разных уровнях, но до сих пор не принесли результата, выстрелы в Донбассе звучат уже более шести лет. Жертвами войны, по данным ООН, стали более 11 тысяч человек, десятки тысяч мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома.