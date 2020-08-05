На Украине забили тревогу из-за массового увольнения судей

Киев, 5 августа. В настоящее время на Украине не хватает судей, в результате этого дела могут рассматривать очень долго. На данный момент в судах не хватает как минимум 2 тысяч судей.

Такое мнение озвучил глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Станислав Кравченко. Он обратил внимание, что в обычные дни с поста уходят около 20 судей. Однако за май этого года уволились сразу 60 судей.

«Сейчас идет назначения 460 кандидатов в судьи, которые проходили все необходимые процедуры с 2012 года. Но ситуацию это полностью не спасает. Потому что, например, если судья уже рассмотрел вопрос меры защиты, он по закону не имеет права рассматривать дело по существу», — цитирует Кравченко информационное агентство УНИАН.

Он также отметил, что по статистике на одного украинского судью приходится до 1000 дел. По словам Кравченко, особую роль играют уголовные дела, которые могут быть весьма «специфичными». Однако, при такой сильной нагрузке, судьи просто не успевают рассмотреть дела качественно.

Напомним, тем временем на Украине также был зафиксирован катастрофический уровень падения производства. Так, например, в цифрах Госстата указано, что если машиностроение упало на 22,2%, то местный автопром и вовсе на 30,8%.