Премьер Ливана рассказал о причине взрыва в Бейруте

Бейрут, 5 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута является ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

По словам главы ливанского кабмина, конфискованная таможенными службами селитра хранилась в порту около шести лет без соблюдения надлежащих мер безопасности.

«Не успокоюсь, пока мы не найдем виновного в случившемся, чтобы привлечь его к ответственности и наложить самые суровые меры наказания. потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение шести лет без принятия превентивных мер, создавая угрозу безопасности граждан», — заявил Дияб.

Премьер Ливана предложил сформировать специальную комиссию, которая займется расследованием и будет должна в течение 48 часов выяснить причину случившегося и найти ответственных.

По данным издания The Arrest News, в сентябре 2013 года в порт Бейрута зашло судно под молдавским флагом, испытывающее технические проблемы. На борту находился груз аммиачной селитры, которую перевозили из Грузии в Мозамбик. Позже груз был конфискован ливанскими таможенниками и помещен на один из портовых складов.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером во вторник. Местные власти сообщают, что пострадала примерно половина зданий города. Больницы ливанской столицы переполнены, под завалами могут находиться раненые. По последним данным, погибли не менее 73 человек, около 3,7 тысячи пострадали. Правительство Ливана объявило Бейрут зоной бедствия, на ближайшие две недели в городе введено чрезвычайное положение.