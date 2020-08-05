Пирамиды и небоскреб Бурдж-Халифа осветили в цвета флага Ливана

Каир, 5 августа. Великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае осветили в цвета ливанского флага после взрыва в Бейруте.

«Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения» — написала в Twitter администрация Бурдж-Халифа.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

#Beirut

The pyramids of Egypt became the flag of the country as a sign of sympathy for the tragedy of Lebanon#Beirut pic.twitter.com/oVtQ2y0Bi8 — M I N G S (@kingmawiepen) August 4, 2020

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет. Он подчеркнул, что не успокоится, пока не найдет виновного. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет найти виновных и назвать точную причину трагедии.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 73 человека, пострадали более 3,7 тыс.