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Пирамиды и небоскреб Бурдж-Халифа осветили в цвета флага Ливана

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Пирамиды и небоскреб Бурдж-Халифа осветили в цвета флага Ливана

Каир, 5 августа. Великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае осветили в цвета ливанского флага после взрыва в Бейруте. 

«Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения» — написала в Twitter администрация Бурдж-Халифа.

Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет. Он подчеркнул, что не успокоится, пока не найдет виновного. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет найти виновных и назвать точную причину трагедии.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 73 человека, пострадали более 3,7 тыс.

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