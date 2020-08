Пирамиды и небоскреб Бурдж-Халифа осветили в цвета флага Ливана

Каир, 5 августа. Великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае осветили в цвета ливанского флага после взрыва в Бейруте.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان #BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM

Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

#Beirut

The pyramids of Egypt became the flag of the country as a sign of sympathy for the tragedy of Lebanon#Beirut pic.twitter.com/oVtQ2y0Bi8