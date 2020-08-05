Посол РФ в Лондоне отверг обвинения в причастности России к кибератаке

Лондон, 5 августа. Власти Великобритании изобретают все новые надуманные поводы для обвинений России в «причастности» к хакерским атакам на почту бывшего министра торговле Великобритании Лиама Фокса. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Сами (британцы. — Прим. ФАН) изобретают поводы и сами же на них реагируют»,— заявил он, комментируя в эфире телеканала «Россия-24» обвинения британской стороны, которые ранее были опубликованы информагентством Reuters.

Утечка деталей торговых переговоров, которые шли между США и Великобританией, произошла в декабре 2019 года – в преддверии выборов в парламент Соединенного Королевства. Как заявило агентство Reuters со ссылкой на два собственных анонимных источника, близких к расследованию, причиной утечки стал взлом электронной почты бывшего министра торговли Соединенного Королевства Лиама Фокса.

Напомним, что ранее власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника и отметили важность пересмотра внешней политики Соединенного Королевства. Об этом писала газета The Daily Telegraph. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке издания прокомментировал действия России и Китая в космосе. Он увидел в испытаниях российского спутника «угрозу, которую представляет Россия для нашей национальной безопасности».