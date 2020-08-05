Известный архитектор выложил видео последствий взрыва в Бейруте

Бейрут, 5 августа. Архитектор Мишель Аббуд выложил видео последствий мощного взрыва в Бейруте.

Аббуд, всемирно известный архитектор и художник из Нью-Йорка, родившийся в Ливане, поделился в своем Instagram видеозаписью, сделанной через несколько минут после взрыва в Бейруте. На кадрах, снятых на одной из улиц ливанской столицы, видно заваленную мусором и осколками битого стекла проезжую часть. Местные жители в растерянности озираются, кто-то разговаривает по телефону, очевидно, чтобы узнать, все ли в порядке с их близкими. Автор видео демонстрирует перед камерой окровавленные руки со свежими порезами.

Подписчики в комментариях выражают беспокойство о состоянии здоровья Аббуда.

«Я так глубоко сожалею о том, что случилось сегодня в Бейруте! Надеюсь, с вами и вашими близкими все в порядке. Берегите себя, пожалуйста», — написала farahhelwah.

«Так рада, что ты в порядке, Мишель! Это безумие! Надеюсь, твоя семья тоже в порядке! Я так опечалена этой новостью» — прокомментировала distafrace.

Во вторник вечером в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, звук которого был слышен за сотни километров. Очевидцы сообщают о масштабных разрушениях в прилегающих районах, под завалами после разрушения зданий могут находиться люди. По последним данным, в результате взрыва погибли 73 человека, пострадали более 3,7 тысячи. Предварительная версия случившегося — взрыв склада с аммиачной селитрой. который произошел из-за проведения там сварочных работ. В среду в Ливане объявлен национальный траур.