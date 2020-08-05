В ПФР рассказали о новом способе оформления СНИЛС для новорожденных

Москва, 5 августа. Если ребенок родился после 15 июля 2020 года, родители могут не беспокоиться по поводу оформления для него страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь Пенсионный фонд России самостоятельно присылает данный номер в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

«После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале», — поясняют специалисты.

Отмечается, что данный сервис доступен лишь тем родителям, которые имеют регистрацию на портале. Прежний порядок подачи документов на СНИЛС сохраняется лишь для семей, которые усыновили детей. В таком случае опекуны должны предоставлять необходимые сведения самостоятельно.

Напомним, ранее Пенсионный фонд России сообщил, что инвалиды и дети-инвалиды смогут получать ежемесячную денежную выплату автоматически, подавать заявление теперь не придется.

Финансовая помощь назначается на основе на данных Федерального реестра инвалидов. После признания человека инвалидом, выплата будет назначена в течение десяти дней после этого. Уведомление придет в личный кабинет на сайте «Госуслуги» или на электронную почту и в СМС.