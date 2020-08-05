ПФР будет выплачивать ЕДВ инвалидам в упрощенном порядке

Москва, 5 августа. Инвалиды и дети-инвалиды смогут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) автоматически, подавать заявление теперь не придется, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Согласно приказу Минтруда, ЕДВ с 28 июля назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме: подавать заявление на оформление выплаты лично больше не нужно, территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно.

Теперь ПФР назначает ЕДВ, основываясь на данных Федерального реестра инвалидов. После признания человека инвалидом, выплата будет назначена в течение десяти дней после этого. Уведомление придет в личный кабинет на сайте «Госуслуги» или на электронную почту и в СМС.

Ранее СМИ сообщили, как в России будут выплачивать пенсии и пособия после перехода на карты «Мир» с 1 октября. Получающим деньги на почте пенсионерам не придется оформлять карту «Мир». Для них продолжит действовать прежняя схема выплаты пенсии. Если пенсионер продолжит пользоваться иным платежным инструментом, например, Visa или MasterCard, ему деньги будут перечислять на спецсчет. Пенсионеры, в этом случае, смогут забрать пенсии наличными в кредитном учреждении.

В то же время переход на получение выплат на карту «Мир» на их сроки никак не повлияет. Пенсионер будет получать деньги в привычную дату. При оформлении карты «Мир» в связи с заменой по истечении срока действия предыдущей, номер счета останется тем же. В этом случае уведомлять ПФР нет необходимости.