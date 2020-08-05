США опубликовали очередной вброс о России и Ливии

Вашингтон, 5 августа. Госдеп США продолжает бездоказательно заявлять об участии РФ в ливийском кризисе, игнорируя тот факт, что гражданская война в Ливии началась именно после военной интервенции НАТО в 2011 году.

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена. В нем утверждает, что Вашингтон «озабочен» развитием военного кризиса в Ливии, а также усилиями неких третьих сил организовать на территории страны долговременное военное присутствие или захватить ливийские ресурсы.

«Соединенные Штаты глубоко озабочены экскалацией конфликта в Ливии. Мы категорически против иностранного военного вмешательства, включая использование наемников и частных военных компаний всем участниками конфликта. Продолжающиеся усилия иностранных сил использовать конфликт в своих интересах – например, создание продолжительное военного присутствия или взятие под контроль природных ресурсов, принадлежащих ливийскому народу – создает огромную угрозу региональной стабильности и мировой торговле. Более того, эти усилия подрывают коллективные интересы в сфере безопасности США и их союзников, а также партнеров в Средиземноморском регионе. Эскалация лишь углубит конфликт и растянет его во времени», — гласит заявление О’Брайена.

Следует отметить, что подобные цели пока что преследует лишь союзник США по НАТО Турция, которая открыто нарушает оружейное эмбарго ООН, спонсируя так называемое ПНС и его террористов оружием. Кроме того, Турция активно перебрасывает своих наемников из Сирии в Ливию. Всех этих действий США «не замечают», продолжая завуалированно обвинять в этих же действиях Россию.

«За последние несколько недель президент [Дональд] Трамп провел переговоры о Ливии с главами нескольких государств, и сейчас очевидно, что нет никакой «выигрывающей» стороны. Ливийцы победят лишь в том случае, если они смогут сообща добиться своего суверенитета и возродить единую страну. Как активная, но нейтральная сторона, США ведут всестороннюю дипломатическую активность как с ливийцами, так и с зарубежными силами, представляющими все стороны конфликта, чтобы найти решение, способное поддержать ливийский суверенитет и защитить общие интересы США, их союзников и партнеров. С этой целью мы призываем все стороны – как ответственные за эскалацию конфликта, так и работающие над тем, чтобы прекратить его – дать возможность Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation) возобновить свою крайне важную работу с максимальной прозрачностью и реализовать решение по демилитаризации Сирта и Аль-Джуфры, а также соблюдать оружейное эмбарго ООН и режим прекращения огня в соответствии с проведенными ООН военными переговорами по схеме «5+5», — заявил О’Брайен.

Ранее США делали безосновательные заявления о ЧВК «Вагнер», не подкрепляя их никакими доказательствами. Фальсификации как США, так и ООН неоднократно разбирались Федеральным агентством новостей.

Напомним, что именно после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году и его последующего убийства в стране начался затяжной кризис, который привел в том числе к активизации исламистских группировок. Свержение Каддафи и его убийство произошло на фоне военной агрессии сил НАТО против Ливии.

В 2015 году было искусственно создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи. Эта структура связана с рядом незаконных бандформирований, в составе которых действуют боевики запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.