Асад направил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте

Дамаск, 5 августа. Сирийский президент Башар Асад направил ливанскому коллеге Мишелю Ауну письмо с соболезнованиями в связи со взрывом в порту Бейрута.

«Мы были крайне огорчены известием о трагическом событии, произошедшем в бейрутском порту, в результате которого многие погибли и были ранены. От своего имени и от имени сирийского арабского народа мы выражаем наши искренние соболезнования лично вам и всему ливанскому народу. Просим Всевышнего Аллаха о милосердии к погибшим и скорейшем выздоровлении раненых», — написал Асад.

Он добавил, что Сирия подтверждает свою позицию в отношении «братского Ливана». Асад выразил надежду, что Ливан в ближайшее время сможет преодолеть последствия этого трагического инцидента.

Напомним, что по имеющимся данным, в порту ливанской столицы вечером во вторник произошло несколько взрывов. Один из них прогремел недалеко от посольства РФ, в результате чего фасад здания дипучреждения получил повреждения. Как передает телеканал Al Hadath со ссылкой на данные Минздрава Ливана, в результате взрыва в Бейруте более 50 человек погибли и 2750 получили ранения.