Асад открыл границы Сирии для пострадавших при взрыве в Бейруте

Дамаск, 5 августа. Сирия направила в Бейрут из Дамаска бригады скорой помощи. Президент страны Башар Асад распорядился подготовить сирийские больницы для приема раненых из Ливана.

Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный у себя в Telegram-канале, сирийские больницы готовы принять пострадавших при взрыве в Бейруте жителей Ливана. Асад распорядился открыть границу и обеспечить беспрепятственное движение медиков. Также выделен самолет для экстренной перевозки раненых в результате взрыва в порту Бейрута.

Помощь Сирии может оказаться крайне существенной, поскольку система оказания медпомощи раненым в Дамаске отработана в ходе сирийской войны.

ЧП произошло вечером во вторник в районе городского порта. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил о гибели 73 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

Ранее LBC сообщил о новой версии мощного взрыва в порту Бейрута. Со ссылкой на предварительные выводы силовых структур журналисты сообщают, что в гавани сдетонировало 2700 тонн селитры. Причиной взрыва могли стать сварочные работы. Сотрудники заделывали отверстия, через которые злоумышленники могли красть химические элементы. В какой-то момент произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.