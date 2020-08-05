Число жертв взрыва в Бейруте превысило 70

Бейрут, 5 августа. Более 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Как передает телеканал LBC, Хасан сообщил, что на данный момент известно о гибели 73 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

وزارة الصحة: عدد الشهداء تجاوز الـ73 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 4, 2020

ЧП произошло вечером во вторник в районе городского порта, передавал RT. Точных данных о том, что стало причиной взрыва, пока нет. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, сообщив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Федеральное агентство новостей сообщало ранее, что в результате взрыва повреждения получило здание посольства РФ, сотрудница диппредставительства пострадала, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее LBC сообщил о новой версии мощного взрыва в порту Бейрута. Со ссылкой на предварительные выводы силовых структур журналисты сообщают, что в гавани сдетонировало 2700 тонн селитры. Причиной взрыва могли стать сварочные работы. Сотрудники заделывали отверстия, через которые злоумышленники могли красть химические элементы. В какой-то момент произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.