Самые крупные неядерные взрывы XX века

История человечества за последний век видела несколько крупных взрывов. Многие из них были связаны с изобретением атомного вооружения. Однако в XX веке было зарегистрировано как минимум четыре мощнейших неядерных взрыва, при которых погибли тысячи человек.

1917 год, порт Галифакс, Канада

6 декабря 1917 года в канадском порту Галифакс произошла детонация на борту французского парохода «Монблан». Корабль был практически полностью загружен взрывчаткой. Он перевозил 2 300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и 35 тонн бензола в бочках. Во время движения в узком проливе «Монблан» столкнулся с норвежским кораблем «Имо». На судне начался пожар, который и привел к детонации.

В результате взрыва, который считается мощнейшим до изобретения ядерного оружия, был полностью разрушен порт Галифакс, а также городской район Ричмонд. 2 тысячи человек погибли при различных обстоятельствах, 9 тысяч получили ранения, несколько сотен пострадавших ослепли от вспышки.

1944 год, Порт-Чикаго, США

17 июля 1944 года в американском портовом городе Порт-Чикаго, штат Калифорния произошел взрыв при погрузке боеприпасов на транспортное судно. В результате погибли 320 моряков ВМС США. После детонации грибообразное облако поднялось на высоту более 3 км. Мощность взрыва оказалась сравнима с трагедией в Галифаксе. При этом на месте взрыва не осталось ни надежных свидетельств, ни живых свидетелей.

1947 год, остров Гельголанд, Германия

Взрыв на немецком острове Гельголанд в Северном море был устроен британскими военным после окончания Второй мировой войны. В годы существования гитлеровской Германии на острове базировались подлодки. Сам же остров представлял собой крепость с подземными укреплениям, береговыми батареями. Когда Гитлер был повержен, правительство Великобритании решило стереть с лица земли всю военную инфраструктуру Третьего рейха.

На остров Гельголанд были свезены около 9 тысяч глубоководных бомб, 4 тысячи торпед, 10 000 гранат и различных боеприпасов. Общий вес «бомбы» составил 6 700 тонн.

1947 год, Техас-сити, США

16 января 1947 года на борту французского судна «Гранкан» в порту городе Техас-Сити произошел пожар. Он привел к детонации около 2100 тонн нитрата аммония, так называемой аммиачной селитры. Далее по цепной реакции взорвались близлежащие корабли и нефтехранилища. По официальным данным погиб 581 человек, 5 000 граждан получили ранения.

После взрывов в городе возник пожар и детонация еще двух кораблей, что привело к новым смертям. Всего в результате трагедии в Техас-сити погибли более 1 500 человек. Эти события вызвали первый коллективный иск против правительства США.