АвтоВАЗ назвал все скидки на автомобили LADA в августе

Москва, 5 августа. АвтоВАЗ озвучил информацию об актуальных акциях, с помощью которых можно выгодно приобрести понравившийся вазовский автомобиль.

Компания продолжает работать по обновленным условиям популярных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (последняя теперь действует и для семей с одним ребенком). Государственные программы гарантируют покупателям выгоду в 10% при покупке авто в кредит. Кроме того, специальные условия кредита действуют для работников медицинских организаций, а также для тех, кто продает свое авто возрастом более шести лет в счет уплаты части первоначального взноса.

Действуют предложения и для отдельных моделей. Покупая у дилера LADA битопливную модель, клиент может рассчитывать на экономию в 138 тыс. рублей. Сегодня в модельном ряду марки насчитывается несколько серийных моделей CNG: это «Веста», а также универсал и фургон «Ларгус».

Ранее эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг производителей автомобилей, чьи модели стали наиболее популярными в России в период пандемии и кризиса. Падение доходов привело к тому, что россияне стали больше смотреть не на технические характеристики или внешний вид машин, а на соотношение «цена – оснащение».

Больше всех за первые четыре месяца заработал южнокорейский производитель Kia и японская компания Toyota. Следом за этими производителями идут «немцы» — BMW и Mercedes-Benz. Российский АвтоВАЗ хоть и остается первым по объемам продаж, но выручка его упала. Ранее он был в «тройке», теперь на пятом месте с 58,8 миллиарда рублей.