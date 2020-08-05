Сварочные работы могли стать причиной взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа. Ливанский телеканал LBC international сообщил о новой версии мощного взрыва в порту Бейрута. Со ссылкой на предварительные выводы силовых структур журналисты сообщают, что в гавани сдетонировало 2700 тонн селитры.

По имеющимся сведениями, причиной взрыва могли стать сварочные работы. Сотрудники заделывали отверстия, через которые злоумышленники могли красть химические элементы. В какой-то момент произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры.

Напомним, ранее журналистами телеканала также была озвучена версия, что в порту Бейрута мог произойти взрыв нитрата натрия, а не пиротехники, как предполагалось изначально. Опасное химическое вещество было конфисковано и хранилось на одном из складов порта.

Стоит отметить, что на данный момент официальной информации о причине взрыва не поступало. На месте ЧП работают экстренные службы. Тем временем Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате взрыва погибли более 50 человек, 2 750 оказались ранены.