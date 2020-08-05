Фарион призвала русскоязычных украинцев покинуть страну

Киев, 5 августа. Бывшая депутат Верховной рады Украины и скандально известная националистка Ирина Фарион призвала русскоязычных граждан уезжать из страны. Свое заявление она сделала в эфире «4 канала».

По ее словам, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. Фарион назвала людей, относящих себя к нему, «нытиками и маргиналами».

«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — заявила она в эфире украинского телевидения.

Как утверждает Фарион, русским жителям Украины якобы не хватило тридцати лет для «украинизации», поэтому она предложила дать им еще десять.

«Может, им еще десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они, наконец, осознали?» — заявила украинская националистка.

В конце своей речи она обвинила русскоязычных украинцев в «оккупации» Крыма, а также в том, что они, якобы «притягивают» российскую армию.

Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион продвигает откровенно нацистские взгляды везде, где только может. Так известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков ранее прокомментировал высказывание Фарион, заявившей, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами». Отвечая на вопрос, как можно научить жителей Украины разговаривать на государственном языке, заявила, что для этого необходимо запретить русскоязычному населению страны работать и получать образование. При этом Фарион подчеркнула, что украинцы, позволяющие себя «унижать», являются «слабой нацией». Комментируя ее слова, известный российский писатель, видеоблогер и переводчик фильмов Дмитрий Пучков заявил, что Фарион является «нацисткой, которая проталкивает идеи превосходства украинской расы».