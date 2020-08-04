Фанаты заподозрили Ивлееву в обмане зрителей «Орла и решки»

Москва, 4 августа. В социальной сети Instagram пользователи накинулись с критикой на телеведущую и блогера Настю Ивлееву. Поводом стал опрос, проведенный руководством шоу «Орел и решка».

Ранее продюсеры телепередачи запустили голосование, которое должно было определить ведущего нового сезона. Вскоре за возвращение Ивлеевой в шоу проголосовали 700 тысяч человек. В блоге ведущая ответила, что это первый подобный случай, когда телезрители самостоятельно вернули ведущую в сезон.

Однако противоположная ситуация сложилась с другой популярной телезвездой — Юлией Коваль. Руководство «Орла и решки» также рассматривало ее на роль ведущей, однако не все зрители этого хотели. В соцсетях даже стал распространяться хэштег #тольконековаль. Тем не менее, Коваль все равно вернулась в шоу.

После этого многие телезрители предположили, что опрос ничего не решал. Кто-то даже счел его просто пиар-ходом, а Ивлееву обвини в сговоре с телеканалом.

Напомним, ранее Ивлеева похвасталась машиной своей мечты Lamborghini Aventador. Ее стоимость колеблется от 15 до 25 млн рублей в зависимости от года выпуска. Свою покупку Ивлеева показала в соцсетях. Поклонники поздравили блогера с крутым автомобилем, но заметили, что она должна была в первую очередь позаботиться о комфорте своей семьи.