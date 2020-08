Взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

4 августа примерно в 19 часов по местному времени в порту столицы Ливана Бейруте произошел огромный по мощности взрыв, ударная волна от которого дошла не только до соседних городов, но и даже до находящегося в 200 километров от Бейрута Кипра.

Massive blast in lebanon’s capital #Beirut. Prayers and thoughts are with the people of lebanon. ????????

Literally Speechless. All of us are Clowns in front of Almighty ????????pic.twitter.com/BYHPOs4ZVY — Piyush (@Attitude_Wala) August 4, 2020

Взрыву предшествовал пожар: часть СМИ со ссылкой на местных жителей утверждают о возгорании в одном из складских помещений, другие — о том, что огонь изначально начал распространяться на одном из пришвартованных в порту судов.

words can not describe how sad I am for Beirut, Lebanon. It’s never a bad time to tell your loved ones how much they mean to you. ???? #بيروت pic.twitter.com/zqMs3Pgs5Y — Agron (@Agronveliu97) August 4, 2020

По словам местных жителей, подобного они не помнят со времен Второй ливанской войны 2006 года.

Редакция Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о том, что известно на данный момент о взрыве в Бейруте.

Масштаб разрушений

Взрыв в бейрутском порту привел к катастрофическим последствиям для жителей и городской инфраструктуры. Морская гавань оказалась разрушена настолько, что ее вид напоминает панораму местности после бомбардировок или удара стихии.

Video shows the devastation at Beirut Port pic.twitter.com/bvHqihhJp4 — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020

I’m sick. Lebanon can not take one catastrophe. ???? From my sister in-law, some photos of the immediate aftermath of the explosion in Beirut: pic.twitter.com/iSPKnhAtw0 — Sarah Kallassy (@SarahKallassy) August 4, 2020

Взрывная волна прошла по улицам и учреждениям Бейрута, серьезно повредив и уничтожив как здания, так и транспортные средства. Совет обороны Ливана объявил столицу районом стихийного бедствия.

WATCH: Aftermath of the explosion in Beirut pic.twitter.com/7y8TRDHVbK — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

Оценка количества погибших крайне затруднена. В Сети уже появились видео с обгоревшими телами из района городского порта.

That’s the most shocking video that I ve ever seen in my entire life ! #Beirut #Βηρυτος pic.twitter.com/6Fb83NfTXS — Μ͓̽ονα͓̽’s ͓̽Λ͓̽ί͓̽ζ͓̽α͓̽s εδώ (@mona_ter) August 4, 2020

Первоначально утверждалось о 10 убитых, затем их число выросло до 50. Цифра — не конечная, а умерших от взрыва и его последствий может быть до нескольких сотен или даже более. В арабских соцсетях уже появились астрономические цифры в две тысячи погибших, которые, правда, ничем не подтверждены. В Минздраве Ливана и Красном Кресте озвучили цифры в свыше 4000 пострадавших и 73 погибших по состоянию на момент публикации.

- Minister of Health: " Martyrs are now 50". — ???????? Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 4, 2020

الانفجار يحرق المدينة بالكامل وعلى مسافة 5 كيلو متر وهنالك انباء عن مقتل 2000 شخص وجرح5000 شخص في الانفجار كحصيلة اولية للانفجار .



واسرائيل تنفي علاقتها بالانفجار الذي حدث ببيروت. اي انفجار مسافته 5 كيلو!!!!????

إسرائيل الشيطان الأكبر #من_بغداد_لبيروت_سلاما pic.twitter.com/DtzC9KHybb — Zainb Altamimi (@AltamimiZainb) August 4, 2020

Медицинские службы сообщают об огромном числе раненых и получивших увечья, и их может быть несколько тысяч. По словам местных жителей, в больницах Бейрута не хватает мест, а оперировать приходится в коридорах и подсобных помещениях. Ведется активный поиск доноров.

На востоке страны в Бекаа больницы и госпитали готовятся в срочном порядке принимать пострадавших.

The scene at Beirut’s Hote Dieu Hospital is catastrophic. The wounded line corridors and some are on the floor. Scores are being turned away. People are crying. The hospital itself has sustained damage. @AJEnglish pic.twitter.com/Drv24MUc6Z — Timour Azhari (@timourazhari) August 4, 2020

Hospitals in Beirut are in an urgent need of all blood types. People residing in Beirut or those who know Lebanese please help. We have attached a picture containing all the details of the blood banks in Lebanon. Please call them up if you can help and please contact @DSCLebanon pic.twitter.com/85SbU8hOq1 — The Tae Print (@thetaeprint) August 4, 2020

Среди погибших — генеральный секретарь право-христианской партии «Катаиб» Низара Наджаряна. Партия поддерживает фракции «сирийской весны» и оппонирует «Хезболле».

General Secretary of Lebanon's Kataeb Party, Nazar Najarian, has died due to the blast in #Beirut. pic.twitter.com/c8UOWLPPRJ — SV News ???? (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Серьезно поврежден госпиталь Ар-Руме: в нем обрушилась одна из стен, само здание обесточено, из-за чего осложнена эвакуация персонала и больных. Руководство больницы просит находящиеся в окрестностях гостиницы и дома оказать помощь с размещением людей.

- Al Roum hospital that collapsed from the shock wave is asking for an electriciry generator in order to evacuate the patients from the building. — ???????? Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 4, 2020

Взрыв также повредил здание российского посольства, находящегося в нескольких километрах от эпицентра.

В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства Россииhttps://t.co/HK7whDF0jI pic.twitter.com/EmyNIANnPp — РИА Новости (@rianru) August 4, 2020

Причины произошедшего

Причина взрыва достоверно не известна.

Первоначально заявлялось о пожаре на складе фейерверков, что привело к детонации хранившейся в помещениях пиротехники. Однако городские службы и жители не подтверждают это предположение, отмечая, что мощность взрыва была слишком большой для пиротехнических изделий.

via signal. fireworks and then an explosion



Pray For Everyone ????



It's unbelievable ????????????????#Beirut #Lebanon



pic.twitter.com/Vvgzys17Ap — MONSTER ???????? (@vishwavel17) August 4, 2020

По другой версии, от огня взорвался склад с конфискованными нитратными удобрениями, которые хранились там с 2014 года.

???????? IMPORTANTE ????????

Primer Ministro de Líbano, Hassan Diab:

▪️ "Revelaremos información sobre este peligroso almacén que ha estado ahí desde 2014. Los responsables deben pagar, pero no antes de que la investigación concluya"

▪️ "Todo Líbano se enfrenta a una catástrofe" pic.twitter.com/ZmQYTBUFBC — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2020

Саудовские и эмиратские ресурсы раскручивают версию о детонации склада боеприпасов «Хезболлы», расположенного в подземном хранилище городского порта: так, они утверждают, что в районе морской гавани у группировки располагался завод по производству ракет.

Beirut explosion is in area known to be used by Hezbollah for its long-range precision-guided missile project, which Israel publicly calls a red line. I have no specific knowledge, but would be surprised if explosives that detonated were not associated w/ that project. 1/ — Noah Pollak (@NoahPollak) August 4, 2020

Также рассматривалась версия об авиаударе израильских ВВС по объекту «Хезболлы», однако как Израиль, так и сама группировка опровергли эти слухи.

Telegram-канал Imp Navigator сообщает, что нитрат аммония в Бейрутском порту мог взяться с задержанного в 2013 году судна Rhodus, следовавшего под молдавским флагом из Грузии в Мозамбик. Из-за нарушения правил эксплуатации судна, оно было арестовано в порту и брошено владельцем на год. Груз в 2750 тонн нитрата аммония выгрузили в порту.

Эту же версию подтвердил ливанский телеканал LBC international. Там заявили, что взрыв 2700 тонн селитры в порту произошел во время сварочных работ.

Реакция

Премьер-министр Ливана заявил о том, что в одиночку страна не справится с последствиями взрыва и призвал другие страны к помощи. Сразу несколько стран объявили об экстренной готовности оказать содействие ливанцам в ликвидации последствий катастрофы. В их числе оказались Россия, Египет, Ирак, США, Турция, Франция и другие государства. С предложением гуманитарной помощи выступил и Израиль, с которым у Ливана нет дипломатических отношений.

Израильский Telegram-канал «Израильские трудовыебудни» со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля сообщает, что уже достигнута договоренность об эвакуации пострадавших наблюдателей ООН в Израиль.

Under the direction of Minister of Defense, Benny Gantz and Minister of Foreign Affairs, @Gabi_Ashkenazi, Israel approached Lebanon through international defense and diplomatic channels to offer the Lebanese government medical humanitarian aid. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 4, 2020

5 августа в стране официально объявлен траур по погибшим.

Что дальше?

Без того находящемуся на грани коллапса Ливану взрыв нанес огромный урон. Ущерб экономике катастрофичен: в порту уничтожены товары на миллиарды долларов, разрушена городская инфраструктура, затруднена работа государственных служб. Число находящихся за чертой бедности ливанцев ранее достигало 40%, а из-за последствий взрыва уровень нищеты потенциально может вырасти раза в полтора.

В Сети уже раскручиваются фантастические версии о причастности к взрыву «Хезболлы»: США, страны Залива и другие противники организации и раньше не упускали возможности обвинить группировку во всех бедах, а в этом случае они охотно используют появившуюся возможность для резкого усиления давления на «Хезболлу» даже если выяснится, что организация совершенно не причастна к взрыву.

Израильские СМИ уже пытаются заработать очки на таком трагическом событии, утверждая, что это авиация Армии обороны Израиля уничтожила хранилища с оружием «Хезболлы» — об этом заявили на израильском телеканале Haaretz, несмотря на ранее появившиеся на 12 канале опровержения о причастности Телль-Авива.

Впрочем, ничего нового — был бы повод, а стервятники найдутся. Citius venit malum, quam revertitur (лат. Беда приходит быстрее, чем уходит).