Будущие мамы в РФ смогут получить часть выплат до декретного отпуска

Москва, 4 августа. Гражданки РФ, которые ожидают ребенка в 2020 году, смогут получить часть льгот и выплат от государства еще до наступления декретного отпуска.

Женщине нужно будет подтвердить факт беременности, предоставив справку из женской консультации. После этого она встанет на учет и получит единовременное пособие в 675 рублей. Стоит отметить, что если женщина является супругой военнослужащего, призванного в армию, ей будет полагаться выплата в размере 28,5 тысячи рублей.

Отпуск по беременности и родам будет также оплачен работодателем. Женщина получит месячный оклад. Безработные будут ежемесячно получать 675 рублей от государства. Кроме того, будущим мамам будет полагаться родовой сертификат на сумму в двенадцать тысяч рублей.

Напомним, что в начале лета малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет, получили новую меру поддержки от государства. Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», через МФЦ, а также в администрации по месту проживания. Пособие начинают выплачивать со дня трехлетия ребенка и до того, как ему исполнится 8 лет. Если родители подали заявление до 31 декабря, то пособие будет начислено за все месяцы 2020 года с момента трехлетия ребенка. Затем оно будет выплачиваться ежемесячно. Для получения выплат необходим паспорт и свидетельство о рождении ребенка.